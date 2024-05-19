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«Всё открыто и по-честному». Гендиректор «Лады» рассказал о сотрудничестве со СКА

«Всё открыто и по-честному». Гендиректор «Лады» рассказал о сотрудничестве со СКА
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Генеральный директор «Лады» Александр Чеботарёв прокомментировал слухи о возвращении части игроков в СКА. Перед прошлым сезоном петербургский клуб обменял в «Ладу» девять игроков на денежную компенсацию.

– По игрокам, которые в прошлом году массово перешли к вам из СКА, не было договорённостей, что они должны будут вернуться, если так захотят в Питере?

– Нет. Здесь никаких неформальных договорённостей не было. Контракты подписаны. Работаем с ними в рамках регламента. Вы же видели, как эти ребята переходили к нам. И как некоторые по ходу сезона уходили в разные другие клубы. Так что здесь всё было открыто и по-честному, – цитируют Чеботарёва «Известия».

В прошедшем сезоне «Лада» в первом раунде плей-офф КХЛ уступила «Авангарду» в пяти матчах. По итогам регулярного чемпионата тольяттинский клуб занял седьмое место в таблице Восточной конференции КХЛ.

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