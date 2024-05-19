Три очка Макдэвида помогли «Эдмонтону» сравнять счёт в серии плей-офф НХЛ с «Ванкувером»

В ночь с 18 на 19 мая мск на льду арены «Роджерс Плэйс» в канадском Эдмонтоне завершился шестой матч серии плей-офф полуфинала Западной конференции НХЛ между «Эдмонтон Ойлерз» и «Ванкувер Кэнакс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 5:1 и сравняли счёт в серии — 3:3 (4:5, 4:3 OT, 3:4, 3:2, 2:3, 5:1).
В составе «Эдмонтона» по три очка набрали центрфорвард Коннор Макдэвид (три результативных паса), нападающий Райан Ньюджент-Хопкинс (заброшенная шайба и два результативных паса) и защитник Эван Бушар (заброшенная шайба и два результативных паса).
Решающий седьмой матч серии плей-офф между «Ойлерз» и «Кэнакс» состоится в Ванкувере в ночь с 20 на 21 мая мск. Его победитель в финале Западной конференции сыграет с «Даллас Старз».
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
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