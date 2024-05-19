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Эдмонтон Ойлерз – Ванкувер Кэнакс, результат матча 19 мая 2024, счет 5:1, 1/4 финала плей-офф НХЛ 2023/2024

Три очка Макдэвида помогли «Эдмонтону» сравнять счёт в серии плей-офф НХЛ с «Ванкувером»
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В ночь с 18 на 19 мая мск на льду арены «Роджерс Плэйс» в канадском Эдмонтоне завершился шестой матч серии плей-офф полуфинала Западной конференции НХЛ между «Эдмонтон Ойлерз» и «Ванкувер Кэнакс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 5:1 и сравняли счёт в серии — 3:3 (4:5, 4:3 OT, 3:4, 3:2, 2:3, 5:1).

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Запад. 6-й матч
19 мая 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
5 : 1
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Холлоуэй (Драйзайтль, Бушар) – 08:18 (5x5)     1:1 Хёгландер (Петтерссон, Гронек) – 10:03 (5x5)     2:1 Хайман (Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс) – 27:14 (5x5)     3:1 Бушар (Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс) – 31:20 (5x5)     4:1 Ньюджент-Хопкинс (Макдэвид, Бушар) – 43:25 (5x5)     5:1 Кейн (Драйзайтль) – 53:04 (5x5)    

В составе «Эдмонтона» по три очка набрали центрфорвард Коннор Макдэвид (три результативных паса), нападающий Райан Ньюджент-Хопкинс (заброшенная шайба и два результативных паса) и защитник Эван Бушар (заброшенная шайба и два результативных паса).

Решающий седьмой матч серии плей-офф между «Ойлерз» и «Кэнакс» состоится в Ванкувере в ночь с 20 на 21 мая мск. Его победитель в финале Западной конференции сыграет с «Даллас Старз».

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Плей-офф НХЛ. Календарь
Плей-офф НХЛ. Турнирная сетка
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