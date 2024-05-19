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Драйзайтль стал четвёртым игроком в НХЛ по скорости достижения 60 передач в плей-офф

Драйзайтль стал четвёртым игроком в НХЛ по скорости достижения 60 передач в плей-офф
Леон Драйзайтль
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В шестом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Ванкувер Кэнакс». После завершения двух периодов хозяева впереди — 3:1. Счёт в серии 3-2 в пользу гостей.

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Запад. 6-й матч
19 мая 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
5 : 1
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Холлоуэй (Драйзайтль, Бушар) – 08:18 (5x5)     1:1 Хёгландер (Петтерссон, Гронек) – 10:03 (5x5)     2:1 Хайман (Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс) – 27:14 (5x5)     3:1 Бушар (Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс) – 31:20 (5x5)     4:1 Ньюджент-Хопкинс (Макдэвид, Бушар) – 43:25 (5x5)     5:1 Кейн (Драйзайтль) – 53:04 (5x5)    

В составе «нефтяников» результативной передачей отметился Леон Драйзайтль, продливший серию с набранными очками до 11 матчей со старта плей-офф. Немецкий нападающий сегодня достиг отметки в 60 результативных передач за карьеру в розыгрышах Кубка Стэнли, затратив на это всего 60 матчей.

28-летний форвард стал четвёртым игроком в истории НХЛ по скорости достижения 60 передач в плей-офф. За всё время существования североамериканской лиги быстрее были только канадец Уэйн Гретцки (43), канадец Коннор Макдэвид (56) и ещё один канадец Марио Лемье (58).

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