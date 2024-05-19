Драйзайтль стал четвёртым игроком в НХЛ по скорости достижения 60 передач в плей-офф

В шестом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Ванкувер Кэнакс». После завершения двух периодов хозяева впереди — 3:1. Счёт в серии 3-2 в пользу гостей.

В составе «нефтяников» результативной передачей отметился Леон Драйзайтль, продливший серию с набранными очками до 11 матчей со старта плей-офф. Немецкий нападающий сегодня достиг отметки в 60 результативных передач за карьеру в розыгрышах Кубка Стэнли, затратив на это всего 60 матчей.

28-летний форвард стал четвёртым игроком в истории НХЛ по скорости достижения 60 передач в плей-офф. За всё время существования североамериканской лиги быстрее были только канадец Уэйн Гретцки (43), канадец Коннор Макдэвид (56) и ещё один канадец Марио Лемье (58).