«Это не рецепт успеха». Нападающий «Ванкувера» оценил поражение в шестом матче серии
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Нападающий «Ванкувера» Элиас Петтерссон прокомментировал поражение в шестом матче серии с «Эдмонтоном» (1:5), в котором «Кэнакс» уступили по броскам по воротам со счётом 15:27.
«Это не рецепт успеха. Очевидно, что мы выигрывали матчи с небольшим количеством бросков, но это была другая игра. Соперник сегодня победил, но эта серия из семи игр не просто так. Я очень рад возможности сыграть в решающем матче. Я знаю, что на нашей площадке будет шумно, болельщикам это понравится, и это те матчи, в которых хочется играть», — цитирует Петтерссона пресс-служба клуба.
Седьмой матч серии состоится на площадке «Ванкувера» в ночь на 21 мая. В текущем плей-офф на счету шведского форварда 6 (1+5) очков в 12 матчах.
НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Запад. 6-й матч
19 мая 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
5 : 1
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Холлоуэй (Драйзайтль, Бушар) – 08:18 (5x5) 1:1 Хёгландер (Петтерссон, Гронек) – 10:03 (5x5) 2:1 Хайман (Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс) – 27:14 (5x5) 3:1 Бушар (Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс) – 31:20 (5x5) 4:1 Ньюджент-Хопкинс (Макдэвид, Бушар) – 43:25 (5x5) 5:1 Кейн (Драйзайтль) – 53:04 (5x5)
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