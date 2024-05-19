«Это не рецепт успеха». Нападающий «Ванкувера» оценил поражение в шестом матче серии

Нападающий «Ванкувера» Элиас Петтерссон прокомментировал поражение в шестом матче серии с «Эдмонтоном» (1:5), в котором «Кэнакс» уступили по броскам по воротам со счётом 15:27.

«Это не рецепт успеха. Очевидно, что мы выигрывали матчи с небольшим количеством бросков, но это была другая игра. Соперник сегодня победил, но эта серия из семи игр не просто так. Я очень рад возможности сыграть в решающем матче. Я знаю, что на нашей площадке будет шумно, болельщикам это понравится, и это те матчи, в которых хочется играть», — цитирует Петтерссона пресс-служба клуба.

Седьмой матч серии состоится на площадке «Ванкувера» в ночь на 21 мая. В текущем плей-офф на счету шведского форварда 6 (1+5) очков в 12 матчах.