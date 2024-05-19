Морис — о «Флориде»: в этом году ребята стали более серьёзными, видимо, я стал хуже шутить

Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис заявил, что в этом сезоне игроки команды стали более серьёзными и сосредоточенными.

«Это началось в тренировочном лагере, на котором была сосредоточенная группа игроков. Это необычайно целеустремлённая команда. Мне потребовалось некоторое время, чтобы понять это. В прошлом году я много шутил с командой, ребята смеялись. Это было частью той культуры, которой мы были. Так что либо я в этом году стал менее смешным, либо эти ребята стали более серьёзными. Однако я не думаю, что потерял чувство юмора.

Это более серьёзная команда, более целеустремлённая группа игроков, поэтому мне особо не приходится их настраивать. Я просто наблюдаю, как они делают это сами», — цитирует Мориса пресс-служба клуба.

Напомним, во втором раунде «Пантерз» сломили сопротивление «Бостон Брюинз» (4-2). «Рейнджерс» с таким же счётом выиграли серию у «Каролины Харрикейнз». Первый матч серии между «Рейнджерс» и «Флоридой» пройдёт в ночь с 22 на 23 мая в Нью-Йорке.