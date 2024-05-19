«Он один из лучших в мире». Макдэвид отреагировал на историческое достижение Драйзайтля

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид отреагировал на историческое достижение нападающего «Ойлерз» Леона Драйзайтля. Немецкий форвард стал третьим в истории лиги по скорости достижения 100 очков в матчах плей-офф НХЛ (60). Быстрее до этой отметки добирались только Уэйн Гретцки (46 матчей) и Марио Лемье (50).
«Он всегда играл отлично, начиная со своего первого матча в плей-офф НХЛ. Он один из лучших игроков в мире, а во многих матчах он и вовсе лучший. Он способен поднимать свой уровень игры в самое важное время, и он вновь показывает это в текущем плей-офф», — цитирует Макдэвида пресс-служба клуба.
В шестом матче серии с «Ванкувером» (5:1) Драйзайтль отметился двумя результативными передачами и набрал 100 (39+61) очков в 60 играх плей-офф за карьеру в НХЛ.
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