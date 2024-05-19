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«Он один из лучших в мире». Макдэвид отреагировал на историческое достижение Драйзайтля

«Он один из лучших в мире». Макдэвид отреагировал на историческое достижение Драйзайтля
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Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид отреагировал на историческое достижение нападающего «Ойлерз» Леона Драйзайтля. Немецкий форвард стал третьим в истории лиги по скорости достижения 100 очков в матчах плей-офф НХЛ (60). Быстрее до этой отметки добирались только Уэйн Гретцки (46 матчей) и Марио Лемье (50).

«Он всегда играл отлично, начиная со своего первого матча в плей-офф НХЛ. Он один из лучших игроков в мире, а во многих матчах он и вовсе лучший. Он способен поднимать свой уровень игры в самое важное время, и он вновь показывает это в текущем плей-офф», — цитирует Макдэвида пресс-служба клуба.

В шестом матче серии с «Ванкувером» (5:1) Драйзайтль отметился двумя результативными передачами и набрал 100 (39+61) очков в 60 играх плей-офф за карьеру в НХЛ.

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Запад. 6-й матч
19 мая 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
5 : 1
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Холлоуэй (Драйзайтль, Бушар) – 08:18 (5x5)     1:1 Хёгландер (Петтерссон, Гронек) – 10:03 (5x5)     2:1 Хайман (Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс) – 27:14 (5x5)     3:1 Бушар (Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс) – 31:20 (5x5)     4:1 Ньюджент-Хопкинс (Макдэвид, Бушар) – 43:25 (5x5)     5:1 Кейн (Драйзайтль) – 53:04 (5x5)    
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