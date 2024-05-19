«Каролина» продлит контракт с Бриндамором, с которым за шесть лет ни разу не вышла в финал

«Каролина Харрикейнз» продлит контракт на несколько лет с 53-летним главным тренером Родом Бриндамором, сообщает журналист Кевин Уикс в социальной сети X (ранее Twitter).

Обладатель Кубка Стэнли в составе «Каролины» в качестве игрока Бриндамор занял пост главного тренера «Харрикейнз» в 2018 году. Под его руководством «ураганы» дважды выходили в финал плей-офф Восточной конференции, трижды выбывали во втором раунде и один раз в первом, ни в одном из сезонов не добравшись до финала Кубка Стэнли. В сезоне-2023/2024 «Каролина» пробилась во второй раунд плей-офф, уступив на этой стадии в шести матчах «Нью-Йорк Рейнджерс».

По данным источника, руководство «Каролины» договорилось о долгосрочном продлении контракта не только с самим Родом Бриндамором, но и с членами его тренерского штаба.