«Играй так, будто хочешь стать героем». Токкет — о седьмом матче серии с «Эдмонтоном»

Главный тренер «Ванкувера» Рик Токкет оценил поражение в шестом матче серии с «Эдмонтоном» (1:5) и заявил, что команде нужно забыть эту игру и готовиться к решающему седьмому матчу серии.

«После двух быстрых голов «Эдмонтона» во втором периоде наша игра развалилась, а соперник получил необходимую энергию. Он были быстрее нас и диктовали свою игру.

Мы немного разочарованы, но мы знаем, что мы отличная команда. Наша задача состоит в том, чтобы стереть из памяти эту игру. Некоторые парни знают, что им нужно играть лучше, и у нас есть 48 часов, чтобы восстановить силы к седьмой игре. Люди готовы на убийство, чтобы оказаться в такой ситуации прямо сейчас, и мы должны быть уверены, что покажем свою игру. Играй так, будто хочешь стать героем в седьмом матче, вот что я думаю», — цитирует Токкета пресс-служба клуба.