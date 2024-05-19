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«Играй так, будто хочешь стать героем». Токкет — о седьмом матче серии с «Эдмонтоном»

«Играй так, будто хочешь стать героем». Токкет — о седьмом матче серии с «Эдмонтоном»
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Главный тренер «Ванкувера» Рик Токкет оценил поражение в шестом матче серии с «Эдмонтоном» (1:5) и заявил, что команде нужно забыть эту игру и готовиться к решающему седьмому матчу серии.

«После двух быстрых голов «Эдмонтона» во втором периоде наша игра развалилась, а соперник получил необходимую энергию. Он были быстрее нас и диктовали свою игру.

Мы немного разочарованы, но мы знаем, что мы отличная команда. Наша задача состоит в том, чтобы стереть из памяти эту игру. Некоторые парни знают, что им нужно играть лучше, и у нас есть 48 часов, чтобы восстановить силы к седьмой игре. Люди готовы на убийство, чтобы оказаться в такой ситуации прямо сейчас, и мы должны быть уверены, что покажем свою игру. Играй так, будто хочешь стать героем в седьмом матче, вот что я думаю», — цитирует Токкета пресс-служба клуба.

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Запад. 6-й матч
19 мая 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
5 : 1
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Холлоуэй (Драйзайтль, Бушар) – 08:18 (5x5)     1:1 Хёгландер (Петтерссон, Гронек) – 10:03 (5x5)     2:1 Хайман (Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс) – 27:14 (5x5)     3:1 Бушар (Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс) – 31:20 (5x5)     4:1 Ньюджент-Хопкинс (Макдэвид, Бушар) – 43:25 (5x5)     5:1 Кейн (Драйзайтль) – 53:04 (5x5)    
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