Основной вратарь «Ванкувера» Демко не примет участия в седьмом матче серии с «Эдмонтоном»

Главный тренер «Ванкувера» Рик Токкет заявил, что основной вратарь «Кэнакс» Тэтчер Демко не примет участия в решающем седьмом матче серии с «Эдмонтоном». Голкипер пропустил всю серию второго раунда с «Ойлерз», а основным вратарём «косаток» стал номинально третий вратарь Артур Шилов.

В текущем розыгрыше Кубка Стэнли Демко провёл один матч в серии с «Нэшвилл Предаторз», в котором отразил 20 из 22 бросков и помог своей команде одержать победу со счётом 4:2.

В прошедшем регулярном чемпионате на счету голкипера 51 встреча, 35 побед и пять «сухих» матчей. Незадолго до старта плей-офф он пропустил 14 игр из-за травмы колена.

Решающий седьмой матч серии пройдёт на площадке «Ванкувер Кэнакс» в ночь на 21 мая.