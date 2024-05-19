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Драйзайтль стал шестым игроком в истории «Эдмонтона», набравшим 100 очков в плей-офф НХЛ

Драйзайтль стал шестым игроком в истории «Эдмонтона», набравшим 100 очков в плей-офф НХЛ
Леон Драйзайтль
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В ночь с 19 на 20 мая мск на льду арены «Роджерс Плэйс» в канадском Эдмонтоне завершился шестой матч серии плей-офф полуфинала Западной конференции НХЛ между «Эдмонтон Ойлерз» и «Ванкувер Кэнакс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 5:1 и сравняли счёт в серии — 3:3 (4:5, 4:3 OT, 3:4, 3:2, 2:3, 5:1).

В составе победителей ассистентский дубль оформил Леон Драйзайтль, который позволил ему достичь отметки в 100 очков за карьеру в плей-офф. Немецкий нападающий стал шестым игроком в истории «Эдмонтона», набравшим 100 очков в плей-офф НХЛ.

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Запад. 6-й матч
19 мая 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
5 : 1
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Холлоуэй (Драйзайтль, Бушар) – 08:18 (5x5)     1:1 Хёгландер (Петтерссон, Гронек) – 10:03 (5x5)     2:1 Хайман (Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс) – 27:14 (5x5)     3:1 Бушар (Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс) – 31:20 (5x5)     4:1 Ньюджент-Хопкинс (Макдэвид, Бушар) – 43:25 (5x5)     5:1 Кейн (Драйзайтль) – 53:04 (5x5)    

Клубный рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (252), второе место занимает Марк Мессье (215), топ-3 замыкает Яри Курри (202). В пятёрку лучших также входят Гленн Андерсон (183) и Пол Коффи (103). В активе Коннора Макдэвида 96 очков, с которыми он располагается на восьмой позиции в списке лучших бомбардиров в истории клуба в плей-офф.

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