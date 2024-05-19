Драйзайтль стал шестым игроком в истории «Эдмонтона», набравшим 100 очков в плей-офф НХЛ

В ночь с 19 на 20 мая мск на льду арены «Роджерс Плэйс» в канадском Эдмонтоне завершился шестой матч серии плей-офф полуфинала Западной конференции НХЛ между «Эдмонтон Ойлерз» и «Ванкувер Кэнакс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 5:1 и сравняли счёт в серии — 3:3 (4:5, 4:3 OT, 3:4, 3:2, 2:3, 5:1).

В составе победителей ассистентский дубль оформил Леон Драйзайтль, который позволил ему достичь отметки в 100 очков за карьеру в плей-офф. Немецкий нападающий стал шестым игроком в истории «Эдмонтона», набравшим 100 очков в плей-офф НХЛ.

Клубный рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (252), второе место занимает Марк Мессье (215), топ-3 замыкает Яри Курри (202). В пятёрку лучших также входят Гленн Андерсон (183) и Пол Коффи (103). В активе Коннора Макдэвида 96 очков, с которыми он располагается на восьмой позиции в списке лучших бомбардиров в истории клуба в плей-офф.