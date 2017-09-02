Бахмутов: в НХЛ будет прибавление, мы перекроем рекорд прошлого сезона

Генеральный директор Ночной хоккейной лиги Игорь Бахмутов поделился ожиданиями от седьмого сезона НХЛ, который стартовал сегодня в Москве матчем между командами «Арктика» и «Ядрёный вождь».



«У нас будет прибавление в нашем семействе, это без пяти минут факт. Заявка продолжается и, по предварительным подсчётам, мы перекроем рекорд прошлого сезона. Ожидания от этого чемпионата слегка волнительные, у нас будет прибавление регионов, дивизионов и команд. Ожидаем, что и на фестивале в Сочи у нас будет большее количество клубов. Это накладывает дополнительную нагрузку, которой мы не боимся. Она заставляет нас действовать более строго в работе.



Новым регионам и региональным представителям поможем и подскажем, мы не боимся. К нам присоединяются Еврейская автономная область, Великий Новгород, Томск, Иваново и Адыгея. В Адыгее нас устно заверили в том, что чемпионат у них будет, но пока мы не знаем. Ещё к нам вернулась Нижегородская область. Мы чувствуем нечто фантастическое и потрясающее. Ночной лиге семь лет, и в ней играют команды из 80 регионов. Это фантастика, это почти вся страна! Под тысячу любительских клубов со всей страны!» — сказал Бахмутов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.