175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Лисовец: минское «Динамо» старается не унывать, будет гнуть свою линию дальше

2 сентября 2017, суббота. 23:54 Хоккей

Защитник минского «Динамо» Евгений Лисовец прокомментировал поражение в матче со «Спартаком» (0:1 Б). «Зубры» проиграли пятый матч подряд на старте сезона.

«Не хватает одного гола, а потом, мне кажется, пойдут второй и третий. Просто нам не хватает решающего броска — может, с мясом шайбу затолкать. Не смогли сегодня забить из-за нюансов.

Разберём игру, сделаем работу над ошибками. Мы играли достойно, все смотрелись хорошо, ребята старались, отдались матчу полностью, но этого оказалось недостаточно.

Стараемся не унывать. Конечно, никто не любит проигрывать, но мы стараемся, работаем, будем гнуть свою линию дальше», — сказал Лисовец в эфире клубного телевидения.

Минское «Динамо» потерпело пятое поражение кряду, уступив «Спартаку» по буллитам

Вы также можете посмотреть видео интервью на официальном канале клуба в YouTube.

Источник: Официальный сайт ХК "Динамо-Минск" Сообщить об ошибке
Теги
ХК Динамо Минск ХК Спартак
Новости. Хоккей
3 сентября 2017, воскресенье
00:05 Лапенков: «Ак Барс», наверное, уже перед матчем решил, что спокойно нас обыграет
2 сентября 2017, суббота
23:54 Лисовец: минское «Динамо» старается не унывать, будет гнуть свою линию дальше
23:28 Монс: была чуйка, что в матче с «Локомотивом» у меня появится момент для гола
23:19 Каменский: чем выше позиции КХЛ и сборной, тем больше растёт Ночная лига
23:06 «Ядрёный Вождь» обыграл «Арктик» в стартовом матче седьмого сезона Ночной лиги
22:40 С. Костицын: «Торпедо» играло робко, но при 1:3 смогло перестроиться
22:27 Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?
22:23 Ландер: игра с ХК «Сочи» станет для «Ак Барса» уроком, мы сделаем нужные выводы
22:15 Паршин: Дацюк случайных голов не забивает, он всё сделал так, как хотел
21:48 Азеведу: «Ак Барс» был не готов к матчу и пропустил лёгкие шайбы
21:34 Озолиньш: рижское «Динамо» упало, но вопрос в том, встанет или останется лежать
21:27 Охтамаа: поражение от «Сочи» не ударит по уверенности «Ак Барса»
21:18 Гулявцев: может, Дацюка и хотелось бы в «Северстали», но те, кто есть, — молодцы
21:11 В. Воробьёв: Артюхин провёл всего вторую игру за «Динамо», но выглядит неплохо
21:10 Кудашов: «Локомотив» провёл худшую игру, был какой-то хаос в обороне и атаке
21:04 Знарок: обидно, что СКА отдал очки, ведя в счёте 3:1
21:04 Скудра: «Торпедо» не бросило играть, и боженька наградил нас одним очком
21:01 Ткачёв: поражение от «Сочи» показало слабые стороны «Ак Барса»
20:45 Коробов: у «Динамо» Мн началась «трясогузка», не знаем, что делать с шайбой
20:45 Билялетдинов: «Ак Барсу» надо спокойно разобраться в причинах и сделать выводы
20:32 Комаров: настрой у игроков «Спартака» был запредельный, но не получилось забить
20:30 Д. Калинин: «Динамо» строго играло в обороне, на буллитах повезло «Спартаку»
20:29 Хохлачёв: «Спартак» постарается нанести СКА первое поражение в сезоне
20:29 Дуайер: минское «Динамо» сыграло отличный матч, но нужно забивать голы
20:24 Рэпер ST, бургеры «Спартака» и акробатки в шпагате. Фото «Спартак» — «Динамо» Мн
20:18 Епанчинцев: Радил получил сотрясение, не узнавал врачей и тренеров
20:11 Нападающий «Ак Барса» Фёдор Малыхин получил травму
20:04 С. Зубов: игроки ХК «Сочи» были злыми, хотели больше, чем в матче с «Салаватом»
19:55 «Торпедо» отыгралось с 1:3 в третьем периоде, но уступило СКА по буллитам
19:47 Минское «Динамо» потерпело пятое поражение кряду, уступив «Спартаку» по буллитам
19:44 Бесчастных: «Тосно» тренируется в Москве, поэтому нахожу время на Ночную лигу
19:32 «Северсталь» прервала серию поражений, обыграв дома «Локомотив»
19:32 Барков: следил за Дадоновым в КХЛ, он серьёзно поможет «Флориде»
19:31 Дубль Тарасова помог московскому «Динамо» одержать крупную победу в Риге
19:23 ХК «Сочи» разгромил «Ак Барс» и нанёс казанцам первое поражение в сезоне
19:19 «Торпедо» — СКА: Дацюк забросил шайбу, застав врасплох Галимова
19:10 Николай Жердев дебютирует за «Нефтехимик» в матче с «Салаватом»
18:55 «Динамо» Рига — «Динамо» Москва: Зиле подрался с Комаровым
18:43 Лехтеря: с нетерпением жду нового сезона, потому что хочу всё начать заново
18:28 Евгений Артюхин забросил первую шайбу за московское «Динамо»
18:13 Бахмутов: в НХЛ будет прибавление, мы перекроем рекорд прошлого сезона
17:50 Марун: думаю, Драйзайтля недооценивают, потому что рядом с ним всегда Макдэвид
17:14 «Торпедо» — СКА: защитник гостей Чудинов получил «5+20» за удар в голову
17:12 Ванек: «Ванкуверу» нужен человек, умеющий забивать, я справлюсь с этим
16:45 Экблад: ЛГБТ-спортсмены, вы удивитесь, как много людей готовы вас понять
Все новости RSS
Партнерский контент