Гальярди: если «Динамо» сыграет так с «Локомотивом» и СКА, у нас будут проблемы

Нападающий рижского «Динамо» Терри Гальярди прокомментировал поражение в матче с московскими одноклубниками (1:5).



«Я чувствовал себя неплохо, учитывая то, что катался только раз за последние восемь дней. У нашего звена было много моментов, мы просто не смогли их реализовать. Мы за это поплатились, если бы забили в начале, игра могла повернуться по-другому.



«Мы не были готовы. Уже несколько раз в этом сезоне у нас были матчи, когда нам забивают один гол, потом ещё, а затем уже тяжело отыгрываться со счёта 0:3.



Завтра проведём тренировку, постараемся усвоить урок этого матча, будем готовится к следующим играм. Приезжают два серьёзных соперника — «Локомотив» и СКА. Если мы будем играть с ними так же, как сегодня, у нас будут проблемы», — сказал Гальярди в эфире клубного телевидения.

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