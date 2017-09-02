Дубль Тарасова помог московскому «Динамо» одержать крупную победу в Риге

Московское «Динамо» в гостях одержало крупную победу над рижскими одноклубниками в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:1.

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После первого периода бело-голубые лидировали со счётом 2:0 после голов Даниила Тарасова и Владимира Брюквина. Во втором игровом отрезке гости отличились ещё три раза, шайбы забросили Евгений Артюхин, Илья Никулин и Даниил Тарасов. В заключительной трети Микс Индрашис лишил Александра Ерёменко «сухаря».

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Видеообзор матча также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.