«Куньлунь» отыгрался с 0:3 и обыграл «Трактор» по буллитам, у Кейна дубль

«Трактор» на своём льду проиграл команде «Куньлунь ред Стар». Челябинцы проиграли второй матч кряду, а всего в сезоне выиграли два матча из шести. Китайская команда выиграла третий матч подряд. Это четвёртая победа в шести матчах сезона.

После первого периода челябинцы вели со счётом 3:0 — отличились Максим Якуценя, Пол Щехура и Юрий Петров. Во второй трети матча гостям удалось отыграться усилиями Алексея Поникаровского и Кори Кейна, оформившего дубль. На 40-й минуте матча Иван Вишневский вновь вывел челябинцев вперёд. «Трактор» не сумел удержать преимущество — Брэндон Дефацио сравнял счёт. Встреча перетекла в овертайм, не выявивший победителя. В серии буллитов китайская команда вырвала победу.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в соцсети «ВКонтакте»

Также видео доступно на официальном сайте КХЛ.