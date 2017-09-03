Е. Бодров:«СЮ» хорошо реализовал моменты, будем стараться всегда так выигрывать

Нападающий «Салавата Юлаева» Евгений Бодров подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (6:0).

Назаров: тайм-аут не спас бы «Нефтехимик»

«Мы хорошо играли, выполняли тренерскую установку. Важно, что забили свои голы в третьем периоде. Конечно, хотелось бы выигрывать так в каждом матче, хотя так всегда побеждать, думаю, не получится, но мы будем стараться. Начали ловить соперника на контратаках, соперник где-то начал проваливаться, а мы хорошо реализовывали свои моменты.



Тройка с Энвером Лисиным и Игорем Макаровым? Сегодня команду, конечно, не подвели, слава богу, но будем стараться действовать ещё лучше. Когда играешь на ноль, значит, всё делали правильно. Есть кое-какие недочёты, будем их исправлять», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

Также видео доступно на официальном канале клуба в YouTube.