Назаров: тайм-аут не спас бы «Нефтехимик»

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров прокомментировал разгромное поражение от «Салавата Юлаева» (0:6) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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«Поздравляю коллегу с победой. Убедительная игра. Мы старались, половину игры были шансы. После третьей пропущенной шайбы что-то случилось. Так заканчивать нельзя. Много проблем, и есть, над чем подумать. Будем исправляться. Игра Жердева? Он старался, много не ошибался. Надо добавлять. Было ли желание взять тайм-аут? Он бы нас не спас. Потеря Ганзла? Это очень сильный удар, но будем что-то придумывать. Не знаю, скоро ли ждать его возвращения», — сказал Назаров на пресс-конференции.

Также видео доступно на официальном канале уфимского клуба в YouTube.