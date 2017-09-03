«Авангард» пропустил 6 шайб от «Витязя», это 2-е поражение подряд при двух голах

Омский «Авангард» разгромно проиграл подмосковному «Витязю» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Омская команда проиграла второй матч подряд, забив лишь два гола. До этого омичи выиграли четыре матча подряд. Подмосковная команда прервала свою серию поражений на отметке три матча подряд. Это вторая победа в шести матчах.

Первый период завершился при счёте 3:1 — за хозяев забили Алексей Семёнов (дубль) и Артём Швец-Роговой, в составе гостей отличился Семён Кошелев. Вратаря Доминика Фурха, пропустившего трижды, в омских воротах сменил Олег Шилин. Во второй двадцатиминутке хозяева забросили три безответных шайбы стараниями Алексея Макеева (дубль) и Максима Афиногенова. Защитник омской команды Александр Осипов получил 5+20 минут штрафа. В заключительном периоде Андре Петерссон сократил разрыв в счёте. Как итог — победа «Витязя» со счётом 6:2.

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Также видео доступно на официальном сайте КХЛ.

