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«Авангард» пропустил 6 шайб от «Витязя», это 2-е поражение подряд при двух голах

3 сентября 2017, воскресенье. 19:46 Хоккей

Омский «Авангард» разгромно проиграл подмосковному «Витязю» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Омская команда проиграла второй матч подряд, забив лишь два гола. До этого омичи выиграли четыре матча подряд. Подмосковная команда прервала свою серию поражений на отметке три матча подряд. Это вторая победа в шести матчах.

Первый период завершился при счёте 3:1 — за хозяев забили Алексей Семёнов (дубль) и Артём Швец-Роговой, в составе гостей отличился Семён Кошелев. Вратаря Доминика Фурха, пропустившего трижды, в омских воротах сменил Олег Шилин. Во второй двадцатиминутке хозяева забросили три безответных шайбы стараниями Алексея Макеева (дубль) и Максима Афиногенова. Защитник омской команды Александр Осипов получил 5+20 минут штрафа. В заключительном периоде Андре Петерссон сократил разрыв в счёте. Как итог — победа «Витязя» со счётом 6:2.

КХЛ - регулярный чемпионат
03 сентября 2017, воскресенье. 17:30 МСК
Витязь
Московская область
6 : 2 3:1, 3:0, 0:1
Авангард
Омская область
1:0 – Швец-Роговой – 01:17 (5x5), 2:0 – Семёнов (Швец-Роговой, Воронков) – 04:49 (5x5), 2:1 – Кошелев (Михеев) – 10:04 (5x5), 3:1 – Семёнов (Сёмин, Афиногенов) – 18:54 (5x4), 4:1 – Макеев (Горак) – 20:29 (4x5), 5:1 – Афиногенов (Паутов, Макеев) – 25:47 (5x5), 6:1 – Макеев (Афиногенов, Сёмин) – 34:26 (5x4), 6:2 – Петерссон (Семёнов, Минеев) – 55:24 (5x5)

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Также видео доступно на официальном сайте КХЛ.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ХК Авангард ХК Витязь
Новости. Хоккей
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