Н. Глухов: у «Адмирала» нет другого варианта, кроме как обыгрывать «Магнитку»

Защитник «Адмирала» Николай Глухов подвёл итоги матча с «Автомобилистом» (1:4) и поделился ожиданиями от встречи с «Металлургом», которая состоится в Магнитогорске 5 сентября.



«Начали плохо. Из-за своих ошибок и расхлябанности пропустили два гола. Потом вроде вернулись в игру, забили, но, увы… Нельзя так начинать игру. В большинстве не получилось то, что наигрывали на тренировках, будем работать, что-то менять, пробовать новое.



Как бороться с плохой реализацией? Каждый должен сам ответственно относиться к определённым моментам на тренировках, уделять этому больше внимание. По щелчку пальцев это не изменишь, каждый должен поменять что-то в себе, начать на этом концентрировать внимание.



У нас нет другого варианта, кроме как выходить и обыгрывать «Магнитку». Слишком много отдали на выезде. Нужно играть на победу, она нужна нам, нужна нашим болельщикам, которые ночами смотрят наши игры», — цитирует Глухова пресс-служба клуба.

Итоги дня КХЛ: «Салават» снова учинил разгром, Скабелка взял вину на себя Критиков Эркки Вестерлунда слышно всё меньше, а «Нефтехимик» и «Авангард» пропустили 12 шайб на двоих.