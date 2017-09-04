Форвард Кирилл Капустин и защитник Алексей Кириллов продолжат карьеру в «Ладе»

Как стало известно «Чемпионату», нападающий Кирилл Капустин и защитник Алексей Кириллов продолжат карьеру в «Ладе».

24-летний Капустин в прошедшем сезоне выступал за «Амур», провёл 51 матч в регулярном чемпионате и отметился 13 (8+5) очками при показателе полезности "+2". После сезона он вернулся в «Локомотив», но в текущем чемпионате не сыграл ни одного матча.



24-летний Кириллов провёл 44 матча в сезоне-2016/17 за «Спартак», набрав 3 (2+1) балла за результативность при показателе полезности "-6".