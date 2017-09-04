Бадюков: у «Салавата» не всегда будет идти игра, придётся доставать козыри

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков оценил текущие выступление «Салавата Юлаева» в регулярном чемпионате КХЛ.

Итоги дня КХЛ: «Салават» снова учинил разгром, Скабелка взял вину на себя Критиков Эркки Вестерлунда слышно всё меньше, а «Нефтехимик» и «Авангард» пропустили 12 шайб на двоих.

«Считаю, что как-то по-другому «Салават» не начал играть. Просто у команды стали появляться моменты и отрезки в матчах, когда у них стало многое получаться. И потом, как в игре с Нижнекамском, они забросили четыре шайбы за короткий промежуток времени. Что касается «Сочи», то это отдельный разговор, там к 28-й минуте счёт был разгромным. Но это короткий промежуток времени. Наверное, тренеры и хоккеисты склонны думать, что не всегда так будет.

Есть ещё одна причина такого взлёта – заиграло третье и четвёртое звено. На фоне прогресса в атаке именно эти звенья поддерживают первую пятёрку. Ей необязательно делать результат. Есть Кокарев с Фёдоровым и Зубовым, есть четвёртое сочетание с Коротковым и Майоровым, который в последней игре забил. Когда весь состав работает и играет, а игра идёт, то хоккеисты чувствуют в себе уверенность. Надо понимать, что всегда так не будет, надо будет доставать из рукава козыри. Регулярный чемпионат длинный, надо быть готовым ко всему», — сказал Бадюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

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