Московское «Динамо» обыграло «Торпедо», добившись четвёртой победы подряд

Нижегородское «Торпедо» на домашней площадке потерпело поражение в матче с московским «Динамо», встреча завершилась со счётом 2:4. Для хозяев поражение стало третьим подряд, команда Владимира Воробьёва выиграла четвёртый матч кряду.



В составе нижегородского клуба заброшенные шайбы на свой счёт записали защитники Ренат Мамашев и Томаш Кундратек. У московской команды голами сумели отметиться Андрей Кутейкин, Юусо Хиетанен, Даниил Тарасов и Дастин Бойд.



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