Гудачек после победы над «Динамо» Мн устроил шоу, балансируя клюшкой на голове

Вратарь «Северстали» Юлиус Гудачек после домашнего матча с минским «Динамо» (2:1) устроил победное шоу, показав балансировку клюшкой на голове.

Словацкий голкипер приобрёл популярность в YouTube благодаря своим представлениям после матча — «Гудашоу» — ещё во время выступления в шведском чемпионате за «Эрберу». В текущем чемпионате КХЛ Гудачек одержал две победы в шести играх, «Северсталь» занимает восьмое место в Западной конференции.

Итоги дня КХЛ: «Динамо» уже догнало ЦСКА! Зачем тогда платить больше? У рижского и минского «Динамо» всё гораздо хуже.

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