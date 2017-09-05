«Спартак» подтвердил расторжение контракта с защитником Кирилловым

Московский «Спартак» подтвердил расторжение контракта с защитникомАлексеем Кирилловым по обоюдному согласию сторон, информирует официальный сайт клуба. Как сообщал «Чемпионат» ранее, 24-летний хоккеист перейдёт в тольяттинскую «Ладу». Также туда перейдёт нападающий Кирилл Капустин.



В нынешнем сезоне защитник ни разу не попал в заявку команды на игру, всего в составе красно-белых хоккеист провёл за два сезона 59 матчей, в которых набрал 4 (2+2) очка при показателе полезности «-10».



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

Форвард Кирилл Капустин и защитник Алексей Кириллов продолжат карьеру в «Ладе»