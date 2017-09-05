Игроки «Куньлуня» Ип, Локхарт, Сквайрз, Джо и Кейн приняли китайское гражданство

Североамериканские хоккеисты «Куньлуня» Брэндон Ип, Лукас Локхарт, Грег Сквайрз, Брэйден Джо и Кори Кейн приняли гражданство Китая и теперь смогут выступать за национальную команду, сообщили «Чемпионату» в пресс-службе клуба.
Кейн с 6 очками (3+3) является лучшим бомбардиром «Куньлуня» в сезоне-2017/18. У Брэндона Ипа 3 (2+1) очка в четырёх встречах.
В 2022 году зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине. В прошлом году китайская национальная команда стала 34-й в мире.
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