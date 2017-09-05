Нападающий Егор Яковлев перешёл в московское «Динамо»

Московское «Динамо» заключило однолетний контракт с нападающим Егором Яковлевым, информирует официальный сайт команды. В составе бело-голубых форвард будет выступать под 48-м номером.



21-летний форвард прошлый сезон провел в «Адмирале» из Владивостока, где провёл 39 игр, набрал 3 очка (1+2) при показателе полезности «0».



Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги Яковлев провел 80 игр и набрал 6 очков (5+1) при показателе полезности -6.



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