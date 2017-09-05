Захаркин: «Югра» разорвёт контракт с американцем Морином, он не оправдал надежд

Главный тренер «Югры» Игорь Захаркин подвёл итоги после поражения от ЦСКА и рассказал о возможном расторжении контракта с форвардом Джереми Морином.



«Сегодня игра у нас не получилась, особенно в обороне. Пропустили лёгкие голы из-под ворот. Видимо, усталость, которая накопилась в этой выездной серии, сыграла решающую роль. Но не могу упрекнуть всех ребят в отсутствии храбрости, многие ложились под шайбу даже в проигрышной ситуации. Сейчас едем домой готовиться к домашней серии.



Что думаю по поводу нынешнего состава? Американец Джереми Морин, к сожалению, не оправдал возложенных на него надежд. Думаю, мы разорвём контракт с ним. В отношении же потенциальных легионеров у нас готов целый «лист ожиданий». В ближайшее время сделаем перестановки в составе. Но в целом, вижу, ребята трудятся, мы с ними много говорим — это очень важно на этапе построения команды. Не могу пожаловаться на результаты, которые мы показали на последних матчах, тем не менее хочется, чтобы опытные игроки скорее набрали форму и повели команду за собой», — передаёт слова Захаркина корреспондент «Чемпионата» Яна Мирзоева.

ЦСКА разгромил «Югру», одержав шестую победу кряду

Посмотреть видео можно на официальном канале клуба в YouTube.