С. Зубов: толчок, который «Сочи» получил в Уфе, сказался на последних играх

Главный тренер хоккейного клуба «Сочи» Сергей Зубов поделился впечатлениями после победы над «Нефтехимиком» (5:3).



«У нас был не тот старт, которого мы ожидали. Проспали полностью первый период, где-то в конце, может быть, оживились. Несомненно, толчок, который мы получили несколько дней назад в Уфе, сказался на двух последних играх. Хочется поблагодарить ребят за проявленный характер. Дорогого стоит.



Понятно, что все испытания, которые мы прошли в поездке, сегодня, они будут случаться. Хоккей – такая игра, где в один момент может измениться исход матча, периода. Опять же, мы проявили характер. Это самое главное. Очень рады тому, что сегодня увидели», — цитирует Зубова официальный сайт клуба.



Подробнее: http://www.hcsochi.ru/article.asp?id=Sochi-Neftehimik-Press-konferencija-6213

Итоги дня КХЛ: произошедшее в Уфе – просто невероятно. «Салават» в шоке «Салават Юлаев» будет ещё долго отходить от последней минуты матча.