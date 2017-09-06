Айкел: у меня нет проблем с тем, чтобы играть без дальнейшего контракта

Нападающий «Баффало Сэйбрз» Джек Айкел прокомментировал затянувшиеся переговоры по новому контракту с клубом.



«У меня нет никаких проблем с тем, чтобы играть без дальнейшего контракта — как будет, так и будет.Я твердо намерен остаться в Баффало, однако сам не могу это контролировать. В моей власти находится только моя собственная игра. Я хочу принести этому городу много радости, а контрактные дела как-нибудь утрясутся



Я понимаю в каких условиях находимся мы с клубом. Если этого не случится, значит не случится. У меня нет проблем с тем, чтобы провести сезон без дальнейшего контракта и заработать то, что я заслужу», — цитирует Айкела официальный сайт лиги.



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