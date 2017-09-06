Ржига: не за что похвалить «Слован», у нас ничего не получилось

Главный тренер «Слована» Милош Ржига прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (1:4). Словацкая команда проиграла второй матч подряд. После семи игр «Слован» занимает 10-е место в Западной конференции, имея в активе семь очков при двух победах.



«Наша команда не могла победить в сегодняшнем матче, потому что с первых минут мы проигрывали. Мне не за что похвалить своих ребят, у нас просто ничего не получилось», — приводятся слова Ржиги на официальном сайте омского клуба.

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