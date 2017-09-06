Воронин: с такой командой, как «Йокерит», нельзя удаляться

Форвард московского «Спартака» Артём Воронин прокомментировал поражение от финского «Йокерита» (3:4) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Играли на победу, если честно. Поражение от Питера не выбило, настраивались сегодня на победу. С такой командой, как «Йокерит», нельзя удаляться. Игра в неравных составах определила исход матча. Они показали, как нужно разыгрывать большинство», — передаёт слова Воронина корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.