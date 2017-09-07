«Вашингтон» пропустит турнир новичков во Флориде из-за наступления урагана

Столичная команда Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» не примет участия в традиционном турнире новичков в Истеро (штат Флорида) из-за наступающего на данный штат разрушительного урагана «Ирма».



Турнир с участием столичной команды, а также «Флориды Пантерз», «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нэшвилл Предаторз» был запланирован на период с 9 по 12 сентября. Во Флориде в настоящее время объявлено чрезвычайное положение. Ожидается, что штормовые ветры достигнут территории штата в субботу-воскресенье.

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