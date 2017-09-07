Александр Пережогин и Никита Лисов продлили контракты с «Авангардом» на год

Как стало известно «Чемпионату», нападающий Александр Пережогин и защитник Никита Лисов подписали новые контракты с омским «Авангардом» сроком на один год.



23-летний Лисов в нынешнем сезоне принял участие в пяти матчах, отметившись одной результативной передачей при показателе полезности "+3" и 4 минутах штрафного времени.



34-летний Пережогин в чемпионате-2017/18 провёл шесть встреч, не набрав очков при показателе полезности "+2" и 6 минутах штрафа.



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