НХЛ опубликовала Декларацию принципов

НХЛ и Ассоциация игроков лиги подписали так называемую Декларацию принципов, информирует официальный сайт организации.



Среди провозглашенных принципов значатся такие, как: поддержка семейных ценностей с помощью хоккея, признание того, что хоккей играет огромную роль в формировании личности и жизненной позиции, что занятия любыми видами спорта приносят пользу. Декларация провозглашает, что хоккеем могут заниматься все независимо от расовой, религиозной, половой и сексуальной принадлежности или социально-экономического статуса.



Овечкин похудел и обещал вернуться Три недели до старта предсезонки – а капитан «Вашингтона» уже вовсю «пашет» на льду.