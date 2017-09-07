Лукашенко: говорят, мало платим хоккеистам, они уедут. Кому этот хлам нужен?

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подверг критике высокие зарплаты хоккеистов в стране.



«Мне говорят: «Ай, мало платим хоккеистам, ай, все разъедутся!» Слушайте, кому этот хлам нужен? Они в чемпионате Беларуси выступают, а приходит первый вице-президент НОК, руки дрожат. Александр Григорьевич, они разъедутся… Ну пусть едут.



Нужно обращать внимание на тех, кто уедет и даст там результат. И мы готовы таких поддерживать и поддержим. И деньги будем платить немалые.



А то, что они показывают в чемпионате Беларуси, так они и получают. На сколько работают, столько мы им платим. Даже лишнее платим. А то некоторые тренеры экстралиги по 19 тысяч долларов в месяц получали. 19 тысяч! Если бы премьер-министр Кобяков услышал это в прошлом году, он пришёл бы ко мне и отказался бы работать за свою зарплату премьер-министра. Ну правильно — 19 тыcяч долларов он зарабатывал за год», — цитирует Лукашенко «Прессбол».



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