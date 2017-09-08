Суини: рано или поздно «Бостон» придёт к соглашению с Пастрняком

Генеральный менеджер «Бостон Брюинз» Дон Суини поделился мнением о ходе переговоров по новому контракту с нападающимДавидом Пастрняком. Напомним, ранее чешский форвард отклонил предложенный клубом семилетний контракт. Пастрняком также заинтересовалось несколько клубов КХЛ.



«Здесь сохраняется статус-кво. Мы с агентом Пастрняка продолжаем общаться, и рано или поздно придем к соглашению. Четко оговоренных временных рамок тут нет. Добавить к этому особо нечего, так как идет естественный переговорный процесс», — цитирует Суини официальный сайт лиги.



Чешский нападающий Давид Пастрняк может продолжить карьеру в КХЛ