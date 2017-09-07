Чешский нападающий Давид Пастрняк может продолжить карьеру в КХЛ

Хоккейный агент Юрий Николаев сообщил о заинтересованности нескольких команд КХЛ в заключении контракта с 21-летним форвардом Давидом Пастрняком, выступавшим за клуб НХЛ «Бостон Брюинз». Напомним, недавно хоккеист отказался подписывать предложенный «Бостоном» контракт на 7 лет с зарплатой 6 млн в год.



«Накануне Олимпиады 2018 года некоторые звёзды НХЛ вплотную рассматривают вопрос трудоустройства в КХЛ. Мы знаем, что два клуба Континентальной лиги проявляют к Давиду Пастрняку конкретный интерес. Сейчас вопрос находится в заключительной стадии переговоров», — сказал Николаев в интервью «Чемпионату».



В прошлом сезоне Пастрняк провёл 75 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 70 (34+36) очков.

Агент Пастрняка: обсуждаем с «Бостоном» 8-летний контракт, прогресса нет