Айкел о новом контракте: всё в руках моего агента и генменеджера «Баффало»

Нападающий «Баффало Сэйбрз» Джек Айкел в ближайшее время может подписать новый долгосрочный контракт с клубом Национальной хоккейной лиги. Агент 20-летнего американского форварда ведёт переговоры с генеральным менеджером клуба Джейсоном Боттериллом о восьмилетнем соглашении. Нынешний контракт рассчитан до лета 2018 года.



«Всё в руках моего агента и мистера Боттерилла. Моё дело просто выходить на лёд и хорошо играть. Я хочу продолжать выступать за «Баффало» в течение долгого времени», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.

Айкел: у меня нет проблем с тем, чтобы играть без дальнейшего контракта