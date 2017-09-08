Сборная России на Кубке Первого канала сыграет с канадцами, финнами и шведами

50-й по счёту домашний для России этап Евротура состоится в Москве с 13 по 17 декабря. В нём примут участие шесть команд: Россия, Швеция, Финляндия, Чехия, Канада и Корея. Каждый участник проведёт по 3 матча. Победитель определится по количеству очков, набранному в трёх матчах. В общий зачет Еврохоккейтура пойдут только очки, набранные сборными России, Швеции, Финляндии и Чехии в играх между собой.



Расписание турнира:



13 декабря, среда



Чехия – Финляндия (в Чехии)



Канада – Корея



14 декабря, четверг



Россия – Швеция



15 декабря, пятница



Чехия – Канада



Финляндия – Корея



16 декабря, суббота



Корея – Швеция



Россия – Канада



17 декабря, воскресенье



Россия – Финляндия



Швеция – Чехия

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