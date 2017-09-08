Сборная России на Кубке Первого канала сыграет с канадцами, финнами и шведами

50-й по счёту домашний для России этап Евротура состоится в Москве с 13 по 17 декабря. В нём примут участие шесть команд: Россия, Швеция, Финляндия, Чехия, Канада и Корея. Каждый участник проведёт по 3 матча. Победитель определится по количеству очков, набранному в трёх матчах. В общий зачет Еврохоккейтура пойдут только очки, набранные сборными России, Швеции, Финляндии и Чехии в играх между собой.
Расписание турнира:
13 декабря, среда
Чехия – Финляндия (в Чехии)
Канада – Корея
14 декабря, четверг
Россия – Швеция
15 декабря, пятница
Чехия – Канада
Финляндия – Корея
16 декабря, суббота
Корея – Швеция
Россия – Канада
17 декабря, воскресенье
Россия – Финляндия
Швеция – Чехия