В матче «Динамо» Рига – «Локомотив» судьи ошибочно не засчитали гол Красковского

Глава департамента судейства КХЛ Алексей Горский прокомментировал решение арбитров не засчитывать гол Павла Красковского в матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» Рига – «Локомотив» (1:2).



«Тут произошла довольно интересная ситуация – главный тренер рижан взял просмотр на предмет одного нарушения, а шайба не засчитана по другой причине. Арбитры, посоветовавшись со специалистом в видеокомнате, приняли правильное решение, что блокировки вратаря не было.



Кришьянис Редлихс толкал Павла Красковского на голкипера. Однако шайба была отменена из-за игры рукой. И вот здесь стоит признать, что специалист в видеокомнате ошибся – Красковский рукой не играл», – дал комментарий Горский.

Также видео доступно на официальном сайте КХЛ.