Е. Корешков: «Барыс» постарается взять реванш у рижского «Динамо»

Главный тренер «Барыса» Евгений Корешков поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо».



«Сегодня в матче с рижским «Динамо» примет участие защитник Александр Липин, который восстановился от повреждения. В целом, больших изменений в составе мы делать не планируем. В домашней игре с «Динамо» мы неудачно сыграли, постараемся сегодня взять реванш. Но повторюсь, для нас не имеет значения история встреч или другие факторы – мы одинаково ответственно готовимся к каждой игре», – цитирует тренера официальный сайт клуба.

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