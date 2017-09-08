Магарилов сыграет в воротах «Северстали» в матче со СКА

«Северсталь» и СКА определились с составами на матч регулярного чемпионата КХЛ, который пройдёт в Череповце. Встреча начнётся в 19:00 мск. Сергей Магарилов займёт место в воротах «Северстали», этот матч будет для него первым в сезоне.
«Северсталь»
Магарилов (Артамкин);
Евсеенков — Стасенко, Кагарлицкий — Чернов — Бумагин;
Кудако — Мазур, Вовченко — Голик — Странски;
Калашников — Вишневский, Монс — Карлин — Рыбин;
Хабаров, Монахов — Щербина — Казаковцев, Кодола.
СКА
Шестёркин (Коскинен);
Гавриков — Зуб, Ковальчук — Дацюк — Барабанов;
Хафизуллин — Чудинов, Широков — Калинин — Карпов;
Яковлев — Рукавишников, Гусев — Прохоркин — Плотников;
Рыков, Тихонов — Каблуков — Кетов, Алтыбармакян.
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