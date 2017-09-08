Магарилов сыграет в воротах «Северстали» в матче со СКА

«Северсталь» и СКА определились с составами на матч регулярного чемпионата КХЛ, который пройдёт в Череповце. Встреча начнётся в 19:00 мск. Сергей Магарилов займёт место в воротах «Северстали», этот матч будет для него первым в сезоне.

«Северсталь»

Магарилов (Артамкин);

Евсеенков — Стасенко, Кагарлицкий — Чернов — Бумагин;

Кудако — Мазур, Вовченко — Голик — Странски;

Калашников — Вишневский, Монс — Карлин — Рыбин;

Хабаров, Монахов — Щербина — Казаковцев, Кодола.

СКА

Шестёркин (Коскинен);

Гавриков — Зуб, Ковальчук — Дацюк — Барабанов;

Хафизуллин — Чудинов, Широков — Калинин — Карпов;

Яковлев — Рукавишников, Гусев — Прохоркин — Плотников;

Рыков, Тихонов — Каблуков — Кетов, Алтыбармакян.