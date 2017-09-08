Дубли Попова и Азеведу помогли «Ак Барсу» одержать победу над «Югрой»

«Ак Барс» одержал победу над «Югрой» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча, проходившая в Ханты-Мансийске, завершилась со счётом 4:2.

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В первом периоде казанская команда создала себе комфортное преимущество благодаря дублю Джастина Азеведу и голу Андрея Попова. Во второй двадцатиминутке Даниил Ильин сократил отставание, однако Андрей Попов также забросил свою вторую шайбу и вернул гостям преимущество в три шайбы. Незадолго до перерыва Иван Легомцев сделал счёт 2:4, в третьем периоде шайб заброшено не было.

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