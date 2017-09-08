Хет-трик Широкова помог СКА в гостях разгромить «Северсталь»

СКА одержал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью». Встреча, проходившая в Череповце, завершилась со счётом 7:2.

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Сергей Широков вывел СКА вперёд в начале первого периода, но уже через 30 секунд хозяева ответили голом Петра Голика. Вскоре Сергей Плотников реализовал большинство, а Максим Карпов сделал счёт 3:1 в пользу «армейцев».



Во втором периоде Сергей Широков оформил дубль, затем на гол Матея Странски СКА ответил шайбой Николая Прохоркина. В заключительной трети отличились Илья Ковальчук и Сергей Широков.

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