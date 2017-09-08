ЦСКА одолел «Динамо» в московском дерби

ЦСКА одержал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо», встреча завершилась со счётом 3:1.

6:1 в матче ЦСКА – «Динамо» не будет. Прогнозы на игровой день КХЛ: видео Дмитрий Ерыкалов уверен, что ЦСКА сегодня потеряет очки.

В первом периоде единственную шайбу забросил Антон Бурдасов, реализовав большинство «армейцев». Во второй двадцатимиунке бело-голубые также наказали соперника за удаление, отличился Андрей Алексеев. Решающим стал третий период, в котором Валерий Ничушкин сделал счёт 2:1 в пользу ЦСКА, его шайба стала победной. Окончательный результат установил Кирилл Капризов.

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Вы можете посмотреть видеообзор матча также на официальном сайте КХЛ.