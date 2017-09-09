Экс-главный тренер «Монреаля» Террьен будет работать в клубе скаутом

Бывший главный тренер «Монреаль Канадиенс» Мишель Террьен, уволенный в середине прошлого чемпионата, в новом сезоне будет скаутом клуба, сообщается на официальном сайте НХЛ.



53-летний специалист, живущий во Флориде, в основном будет работать на матчах «Флориды Пантерз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг».



«Хочу смотреть как можно больше матчей и быть готовым. Не собираюсь сидеть дома и ждать телефонного звонка. Хочу посмотреть столько матчей, сколько смогу, и собираюсь заниматься этим в новом сезоне для „Монреаля“», — приводятся слова Террьена на официальном сайте НХЛ.

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