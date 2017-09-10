Нэш: мне предстоит играть за следующий контракт

Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Рик Нэш поделился ожиданиями от сезона-2017/18.



«Каждый год я стремлюсь провести свой лучший сезон. Но следующий будет очень важен как для команды, так и для меня лично. Мы ещё не достигли цели. Мой контракт заканчивается, и мне предстоит играть за следующий. В этом сезоне я с этим столкнусь.



Все понимали, что летом будут изменения в составе. Непросто терять таких опытных парней, как Джирарди и Степан. С другой стороны, это шанс для других ребят – Хэйса, Крайдера, Миллера. Будет приятно наблюдать за тем, как они становятся лидерами», – сказал Нэш.

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