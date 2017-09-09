Лундквист: когда был моложе, не понимал, сколько времени трачу на хоккей

Вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист рассказал, что старается как можно больше проводить времени с семьёй.



«Когда я был моложе, я даже не отдавал себе отчета, сколько времени трачу на хоккей, и какой концентрации он от меня требует. Теперь, когда у нас появились дети, которым необходимы время и внимание, я стал понимать это лучше. Но хоккей — командный вид спорта, в котором я не могу быть сам себе начальником. Если бы я занимался индивидуальным видом спорта, принимать все эти решения было бы сложнее. Но поскольку я — часть команды, всё расписание выстраивается другими людьми. Матчи, перелёты, тренировки — часть этого расписания.



Стараешься просто сделать лучшее из возможного. Максимизируешь свободное время. Закончил тренироваться — не остаёшься тусоваться с партнёрами, не болтаешь за жизнь с чашечкой кофе, а едешь домой. Мой младший пока мало что понимает, но Шарлиз уже пять лет. Она понимает всё и считает, что в жизни папы очень много хоккея», — цитирует игрока официальный сайт лиги.

Король без короны. Последний шанс Хенрика Лундквиста Сезон-2017/18 будет главным в карьере шведского вратаря «Рейнджерс».