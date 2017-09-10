Генменеджер «Адмирала»: от кое-кого откажемся, кое-кого возьмём, если получится

Генеральный менеджер «Адмирала» Ильдар Мухометов рассказал о текущем положении дел в команде. В семи матчах сезона дальневосточники набрали три очка.

«Надо смотреть не только на чистые цифры, нужно смотреть на всё в целом. Разумеется, по результату в выездной серии мы сыграли плохо. Но по содержанию – очень даже хорошо. Где-то не везло, где-то сыграли роль другие факторы. Моментов у нас каждый матч достаточно, не хватает реализации. Я призываю всё-таки рассматривать всё вкупе: одно дело, когда команда проигрывает без какого-либо просвета, и совершенно другое, когда по ощущениям ребята вот-вот заиграют. Естественно, все смотрят на количество очков: и руководители, и болельщики. И все хотят, чтобы команда находилась в верхней части таблицы, а не в нижней. Вопросы есть, они постоянно возникают. Скажем так, очень многое будет понятно по этой домашней серии.

К тренеру сейчас вопросов меньше, чем к игрокам. Причём больше всего вопросов к конкретным хоккеистам, которые, как мы рассчитывали, должны быть лидерами на льду. Мы, вроде бы, не много пропускаем, но очень мало забиваем. И в этом главная причина такого старта. У нас нет хоккеистов, которые должны вести команду за собой и делать результат. Вернее, они есть, но на данный момент своих лучших качеств не показывают. Команде нужно выиграть одну-две игры, и всё встанет на свои места. По потенциалу команда у нас очень хорошего уровня, потому что состав мы практически не изменили.

Бобков? За последние два года он действительно зарекомендовал себя хорошим вратарём, неоднократно нас выручал. Но вначале сезона его игра оставляет желать лучшего. Во-вторых, к нему есть вопросы в плане бытовой дисциплины.

Изменения в составе? От кое-кого откажемся, готовится трансфер. И кое-кого возьмём, если получится. Решится всё к понедельнику. Бюджет? Ситуация не поменялась ни в лучшую, ни в худшую стороны. Я бы назвал её рабочей. Есть рамки бюджета, в которых мы должны работать», — цитирует функционера «Р-Спорт».