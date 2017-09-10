Кугрышев: взять два очка в Новосибирске при такой плотной таблице – это хорошо

Автор победной шайбы в сибирском дерби нападающий «Авангарда» Дмитрий Кугрышев подвёл итоги выездной встречи с «Сибирью» (2:1 ОТ).



«Первый гол в сезоне получился тяжёлым, рабочим, где-то мне повезло. У «Сибири» такой стиль, что игра очень плотная, вязка, с таким соперником тяжело играть. Противостояния тренеров, игроков? У нас много ребят, которые играли и в Новосибирске, и в Омске. Но в Новосибирске получаешь кайф от любого матча вне зависимости, с какой командой сюда приехал. Здесь всегда полные трибуны, «Сибирь» играет очень упорно. Это и команду соперников тоже заводит, в этом плане я согласен с Виталием Меньшиковым. Уже на подъезде к ЛДС «Сибирь» пахнет хоккеем, а что творится на трибунах вы видели сами.



Преимущество во втором периоде было значительным, но Салак – очень хороший и стабильный вратарь. Списывать на это нельзя, «Авангард», в принципе, не очень много забивает, с начала сезона идёт так. Нужно больше закрывать, активней лезть на ворота. Думаю, что в будущем нас «прорвёт», и всё будет хорошо. Два очка при такой плотности в таблице – это хорошо. Победа есть победа, тем более на выезде. Всё равно пока идёт начало сезона, каждое очко очень важно», — передаёт слова Кугрышева корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.

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